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أمطار متوسطة على محايل عسير والمدني: توخوا الحذر
دعا إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في هذه الأجواء
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
هطلت- اليوم- أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل، شملت معظم أرجاء المحافظة، حيث تسببت في ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد نبهت- وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد- من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وتتأثر جراءها مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.
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