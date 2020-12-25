السعودية اليوم / السودان تسجل 178 جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الساعات ال48 الماضية، 178 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، أن إصابات انتشار الجائحة فى السودان ارتفعت إلى 23ألفاً و106 إصابات، ووفاة1477 إضافة إلى تعافي 352815 حالة تعافٍ .

//انتهى//

17:54ت م

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الخرطوم 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الساعات ال48 الماضية، 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تسجيل 9 حالات وفاة، و207 حالات تعافٍ.وأفادت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، أن إصابات انتشار الجائحة فى السودان ارتفعت إلى 23ألفاً و106 إصابات، ووفاة1477 إضافة إلى تعافي 352815 حالة تعافٍ .//انتهى//17:54ت م0059

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