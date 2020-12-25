شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية": فتح باب التسجيل بمراكز الرعاية النهارية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة عددًا من شروط القبول في مراكز الرعاية النهارية وهي أن يكون الشخص ذو الإعاقة المسجل في البرنامج سعودي الجنسية، ويمكن للمعاق من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة ، وخلو الشخص ذي الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية ، وأن تكون درجة ذكاء الشخص ذي الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة أو متوسطيها، أو مزدوجيها 55 درجة وأقل ، وأن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة ، وألا يعاني الشخص ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين.
وبينت الوزارة أنه يمكن للراغبين في التسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط https://hrsd.gov.sa/ لجميع المستفيدين الذين تم تسجليهم للفصل الأول والراغبين بالتسجيل للفصل الثاني .
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