شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى تونس يسلم أوراق اعتماده والان نبدء بالتفاصيل
وأكد السفير الصقر متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنياً لتونس دوام التقدم والاستقرار.
من جانبه رحب الوزير الجارندي بالسفير الصقر، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، منوهًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.
وأشار إلى المكانة التي توليها المملكة للدول الشقيقة والصديقة على اعتبار مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي.
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