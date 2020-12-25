سلالتا كورونا في بريطانيا وجنوب إفريقيا أيهما أخطر؟

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

انشغل العالم منذ أيام بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وبدأت التساؤلات تدور حول مدى خطورة كل من هذه الفيروسات المتحورة، وتأثيرها على المصابين.

وفي محاولة لتوضيح بعض من تلك الأسئلة، أكد وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، أن السلالة التي ظهرت في بلاده ليست أكثر خطورة عن تلك البريطانية.

كلام الوزير جاء، اليوم الجمعة، ردًّا على نظيره البريطاني، ليؤكد عدم وجود دليل على أن السلالة الجديدة التي رُصدت في جنوب إفريقيا أخطر أو معدية أكثر من تلك المكتشفة في بريطانيا.

وقال في بيان: “الآن، لا يوجد دليل على أن 501- في2 أكثر عدوى من السلالة البريطانية، كما اعتبر وزير الصحة البريطاني”، بحسب “العربية”.

كما أضاف: “لا يوجد دليل أيضًا على أنها تؤدي إلى شكل أكثر خطورة من المرض أو زيادة معدل الوفيات من السلالة البريطانية أو أي من الطفرات التي تم تحديدها في جميع أنحاء العالم”.

يشار إلى أن وزير الصحّة البريطاني، مات هانكوك، كان قد قال الأربعاء: إنّ السلالة الجديدة المُتحوِّرة في جنوب إفريقيا تُشكّل “مصدر قلق كبير لأنّها أكثر عدوى، ويبدو أنّها تحوّرت أكثر من السلالة الجديدة التي كانت اكتُشِفت في المملكة المتحدة”، معلناً عن قيود السفر بين البلدين.

في حين رأى مخيزي في بيانه، أن هذه التصريحات “ربما تكون قد أوحت بأن السلالة الجنوب الإفريقية كانت عاملًا رئيسيًّا في الموجة الثانية (التي تشهدها) المملكة المتحدة، لكن الأمر ليس كذلك”.

