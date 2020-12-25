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2020-12-25 فيديو.. حريق يلتهم محلًا تجاريًا من طابقين بحي الحزم في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أخمد مدني الرياض حريقًا اندلع في محل تجاري مكون من طابقين بحي الحزم، دون حدوث إصابات. وأظهر مقطع فيديو نشره حساب طرق الرياض على تويتر النيران وهي تشتعل في المبنى بالكامل.

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