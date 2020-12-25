كواليس اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي: خطأ حسابي كاد يطيح بكل الجهود 

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت مصادر على اطلاع بمفاوضات اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يُعرق إعلاميًا باسم بريكست، إن معادلة رياضية واحدة خاطئة كادت تطيح بكل الاتفاقيات بين الجانبين.

ووصفوا كواليس المفاوضات بأنها كانت جديرة بأن يتم بثها على منصة نتفليكس الشهيرة.

وبعد أربع سنوات ونصف من تصويت البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي، أعلن بوريس جونسون أمس أنه تم الاتفاق أخيرًا على صفقة تجارية، متابعًا أن ذلك سيكون أساس شراكة سعيدة وناجحة ومستقرة سنوات قادمة، ومع ذلك فإن المفاوضات لم تكن ممتعة على الإطلاق.

وقال المصدر إنه تعين تأجيل الاجتماعات لفترة وجيزة بعد أن اكتشف المسؤولون خطأ حسابيًا في اللحظة الأخيرة بشأن مصايد الأسماك.

وتابع: أول ما طرأ بذهني عند إعلان هذا الخطأ الحسابي هو موسيقى فيلم البؤساء، فإذا لم يكن قد تم اكتشافه فإن هذا سيعني تأجيل المحادثات مرة أخرى وانتهاء الاجتماع دون التوصل لاتفاقيات مثل الاجتماعات السابقة.

دلالة ربطة عنق بوريس جونسون

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد ارتدى ربطة عنق مطبوع عليها رسمة سمك أثناء إعلانه عن التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن هذه الربطة استفزت الاتحاد الأوروبي؛ ذلك أن صيد الأسماك كان أحد أكبر العقبات في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن جهة أخرى أثار اختيار جونسون لربطة العنق ردود فعل مرحة على تويتر، حيث قال أحد المتابعين على تويتر: هذا الرجل أسطورة، إنها مزحة من الطراز الأول.

وبدأت الاستعدادات وراء الكواليس قبل 12 شهرًا بعد أن قاد بوريس جونسون المحافظين إلى فوز تاريخي في الانتخابات لتأمين أغلبية في البرلمان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، كان عام 2020 مليئًا بالاجتماعات النشطة حول مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى اكتملت أخيرًا أمس الخميس 24 ديسمبر 2020.



