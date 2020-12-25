مفتي المملكة عن حكم قول جمعة مباركة : ما له أصل

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم تبادل رسائل تحمل عبارة جمعة مباركة عبر الهاتف الجوال أو غيره من الوسائل.

وقال سماحة المفتي إن يوم الجمعة هو يوم مبارك، خصّ الله به المسلمين دون غيرهم من اليهود والنصارى مضيفًا : لكن التهنئة به كل جمعة ما أعلم له أصلًا.

