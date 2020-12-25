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شكرا لقرائتكم شاهد.. الأجهزة الأمنية ترصد مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. الأجهزة الأمنية ترصد مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو بثه حساب سناب الداخلية جانبًا من جهود رجال الأمن في الرياض لرصد مخالفي لبس الكمامة بالطريقة الصحيحة في التجمعات والمناطق العامة.
وخلال المقطع ظهر عدد من رجال الأمن وهو يؤدون مهام عملهم حيث استوقفوا العديد من الرجال والنساء الذين خالفوا تعليمات ارتداء الكمامة أو وضعها بالشكل الصحيح.
يذكر أن غرامة عدم ارتداء الكمامات في التجمعات تصل إلى ألف ريال في المرة الأولى وتتضاعف العقوبة عند التكرار.
وهناك عقوبة أخرى لمنشآت القطاع الخاص وهي إدخال عدم الملتزمين بارتداء الكمامات أو عدم وضع مقياس الحرارة وعدم التقيد بالإجراءات داخل المواقع، ففي المرة الأولى تكون العقوبة 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية تُضاعف العقوبة مع الإغلاق لمدة 3 أشهر، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية، وكذلك إغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر، وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أكد في وقت سابق أنه تنفيذًا للتعليمات المعتمدة، نؤكد استمرار متابعة رجال الأمن للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بحقها، وذلك في كافة المواقع العامة والأحياء السكنية والاستراحات، ويشمل ذلك الأفراد والمنشآت بكافة أنواعها.
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