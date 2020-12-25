- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الحالات الحرجة تراجعت لـ376 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ44 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحالات الحرجة تراجعت لـ376 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ44
العناوين الفرعية
كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (207) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (352815) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2920) حالة من بينها (376) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (361903) حالات، توفي منهم (6168) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (178) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 44، مكة المكرمة 31، المدينة المنورة 31، المنطقة الشرقية 29، منطقة عسير 9.
كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:
كانت هذه تفاصيل خبر الحالات الحرجة تراجعت لـ376 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ44 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.