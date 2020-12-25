أسعار الاستقدام في مساند 1442 العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات

أطلقت المملكة العربية السعودية، برنامج مساند، لتوضيح أسعار استقدام العمالة المنزلية من مختلف للجنسيات، وتقوم الحكومة كذلك بتوفير العديد من الخدمات التي تتعلق باستقدام العمالة وتجديد الإقامة وغيرها، وجاءت هذه الخطوة من حكومة المملكة، بهدف التيسير على العمالة والمواطنين السعوديين، وكذلك حفظ حقوق الطرفين “العمالة والمواطنين”، وسنعرض لكم من خلال التقرير، أسعار الاستقدام في مساند 1442.

أسعار الاستقدام في مساند 1442

تختلف أسعار استقدام العمالة وفقًا لعدة أمور، على رأسها جنسية العمالة التي سيتم استقدامها وكذلك عدد الموظفين، فكلما ارتفعت أعداد الموظفين، ارتفعت أسعار الاستقدام، ووفقًا لمساند، فإن أسعار استقدام العمالة المنزلية جاءت كالتالي:

متوسط أسعار استقدام النساء من العمالة المنزلية تترواح بين 7 آلاف و20 ألف ريال.

متوسط أسعار استقدام الرجال من العمالة المنزلية، تتراوح بين 400 إلى 12 ألف ريال.

متوسط أسعار استقدام السائق الخاص تتراوح بين 500 إلى 15 ألف ريال.

متوسط أسعار استقدام الطباخين بين 400 إلى 13 ألف ريال.

متوسط أسعار استقدام الممرضات المنزلية 8 آلاف ريال.

أسعار استقدام العمالة من الفلبين

تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول، التي تفضل استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، ويرجع هذا إلى عدة عوامل، منها نظافة العاملات القادمات من الفلبين، بالإضافة إلى حسن تربيتهم للأطفال، وجاءت أسعار استقدام العمالة من الفلبين كالآتي:

نتيجة لظروف جائحة كورونا التي تمر بها البلاد حاليًا، تم تخفيض أسعار استقدام العمالة الفلبينية بنحو 50%. وفقًا لموقع معرفة، فإن أسعار استقدام العمالة من الفلبين يعادل 8850 ريال. أعلن موقع مساند أن سعر استقدام العمالة من الفلبين لا يقل عن 14500 ريال. لم تقم وزارة العمل بالسعودية حتى الآن، بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية من الفلبين.

شروط استقدام العمالة المنزلية

وضعت المملكة العربية السعودية للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية عدة شروط للاستفادة من تلك الخدمة، كالتالي:

أن يكون لدى المتقدم للاستفادة من الخدمة حساب على منصة أبشر.

يجب أن يقوم المتقدم بسداد جميع المخالفات الواردة.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 5 آلاف ريال

يجب تقديم كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور، ويكون المبلغ الموجود بالحساب على الأقل 30 ألف ريال.

تتيح المملكة للمواطن إمكانية استقدام حتى 3 عمالة منزلية، بينما يتاح للمرأة إمكانية استقدام اثنين فقط من العمالة المنزلية.

استقدام العمالة المنزلية إلكترونيًا

وفرت المملكة العربية السعودية لمواطنيها، من الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، الوصول للخدمة إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية: