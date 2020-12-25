طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين عبر بوابة أبشر 1442

قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة لعربية السعودية عبر موقع إلكتروني تم إنشائه من قبلها لتسجيل الرخص المهنية، للمعلمين الأهليين على أن يتم تقديم الطلبات للحصول على الرخصة، للذين اجتازوا اختبارات التقديم أو الكفايات على أن يتم التقديم خلال المدد الزمنية المحددة.

طريقة التسجيل للحصول على الرخصة المهنية

هناك عدد من الخطوات لابد أن يقوم المعلم بها حتى يحصل على رخصة المعلم الممارس، والتي من خلالها سيتمكن المعلم من مزاولة مهنته بجميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وبتلك الرخصة ستتحسن الجودة التعليمية وسيحصل عليها مجموعة الكفايات التي تحقق الفائدة للمنظومة التعليمية، وللتسجيل قم بالتالي:

أدخل على موقع الإصدار الخاص بالرخصة من خلال الضغط هنا. يتم التسجيل للبيانات ببوابة أبشر واكتب كلمة المرور ورقم سجلك المدني. سجل الكود الخاص بالتحقق الذي تم إرساله لك على رقم الجوال. أكد على جميع المعلومات التي تم إدخالها في الفترات السابقة عبر الحساب الشخصي لك. كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني واضغط على الإرسال. عند ظهور لوحة التحكم وعندما يجتاز المعلم الاختبار المتعلق بالكفايات، فيستطيع المعلم أن يحصل على الرخصة ويسدد الرسم، لمعلومات الدفع وسوف تظهر جميع النتائج للتقسيم التخصصي والعام. عندما يؤهل الفرد للحصول على الرخصة، سجل معلوماتك الشخصية. أتبع كافة الإجراءات الخاصة بالدفع من خلال سداد مبلغ 100 ريال من خلال الوسائل المتاحة، أو من بطاقة الصرف الآلي. أنقر على زر إصدار الرخصة ووافق على جميع الشروط والمعلومات. عندما لا يجتاز المعلم الاختبارات، فستظهر له عبارة أنك غير مؤهل أو مستوفي للحد الأدنى من خلال الرسالة الموجودة بالصفحة. قم بالضغط على البداية في تسجيل البيانات، التي تطلب منك عند التقديم لمختلف الاختبارات التخصصية والعامة التي تتوافق مع المواعيد الزمنية

ويستطيع الفرد من خلال الخطوات التي تم سردها، التسجيل على معلمي التعليم العام أيضا، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للحصول على الرخصة.