طريقة تحميل تطبيق صحتي للآيفون والمميزات التي يوفرها

تطبيق صحتي، من التطبيقات الهامة التي تهم جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين علي أرض المملكة، والذي أطلقته وزارة الصحة السعودية بشكل إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله الحصول علي الكثير من الخدمات والمميزات خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة وفي العالم أجمع.

ووفرت وزارة الصحة إمكانية تحميل تطبق صحتي علي جميع الأجهزة التي تعمل بنظام الإندرويد أو أجهزة الآيفون، ونتعرف في السطور التالية علي تطبيق صحتي وزارة الصحة، والمميزات والخدمات التي يقدمها، وكذلك رابط تحميل التطبيق علي أجهزة الآيفون وطريقة استخدام التطبيق.

تطبيق صحتي وزارة الصحة

أطلقت وزارة الصحة السعودية تطبيق صحتي الإلكتروني لجميع الأفراد في المملكة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث يمكنهم من خلاله العديد من الخدمات الصحية والمعلومات الصحية المقدمة من الجهات الصحية داخل المملكة والذي يأتي علي رأسها خدمة حجز موعد لإجراء اختبار فيروس كورونا وغيرها.

مميزات والخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي

يوفر تطبيق صحتي الإلكتروني العديد من المميزات والخدمات التي سهلت علي المواطنين والمقيمين بشكل كبير والتي جاء علي النحو التالي:

يتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية حجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.

إمكانية الحصول علي نتائج فحص كورونا.

يوفر التطبيق الحصول علي خدمة الاستشارات عن بعد لجميع الأفراد.

يمكن من خلال التطبيق البحث عن أقرب صيدلية للحصول علي الدواء بشكل مباشر وسريع.

يوفر التطبيق إمكانية عرض الإجارات المرضية والحصول علي الوصفات الطبية بشكل إلكتروني.

يمكن من خلال تطبيق صحتي حجز موعد في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الصحية.

يمكن من خلال التطبيق إضافة وتسجيل التابعين في الخدمات الصحية والحصول علي نتائج الفحص المدرسي.

كيفية استخدام تطبيق صحتي

وفرت وزارة الصحة السعودية، إمكانية الوصول إلي خدمات تطبيق صحتي بشكل مباشر، بدون أي عناء بخطوات سهلة وبسيطة وكشف إمكانية استخدام التطبيق علي النحو التالي:

الدخول علي تطبيق صحتي بعد تحميله علي الهاتف. إنشاء حساب خاص بك علي التطبيق عبر إدخال البيانات الخاصة بك والصورة الخاصة بالمستخدم وتعيين اسم الدخول وكلمة المرور. إضافة الفئات المرغوبة الذين يمكنه استخدام التطبيق في حالة رغبة ذلك. إدخال البيانات الخاصة بالحالة الصحية بشكل دقيق وتحديد مستوي النشاط الذي يزاوله الفرد. إدخال الوزن بشكل مستمر للحصول علي كافة المعلومات الصحية للوقاية من السمنة.

طريقة تحميل تطبيق صحتي على هاتف آيفون

أتاحت وزارة الصحة السعودية، إمكانية تحميل تطبيق صحتي علي هواتف الآيفون في مختلف مناطق المملكة بشكل مجاني دون دفع أي رسوم مقررة بمساحة “٥٧٫٣ م.ب“، ويحتاج التطبيق لهواتف تعمل بنظام iOS 12.0 فما فوق، حتي يعمل بشكل طبيعي وسلس وبدون أي مشاكل تبلغ ويمكن تحميل التطبيق عبر إتباع الخطوات التالية:

زيارة الصفحة الخاصة للتطبيق الموجود علي متجر آيتونز.

النقر علي أيقونة “تثبيت التطبيق”.

السماح والموافقة علي الشروط والسياسات الخاصة بالبرنامج والانتظار حتي يتم تحميل التطبيق.

أهمية تطبيق صحتي

يقدم تطبيق صحتي العديد من الخدمات الصحية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة حيث يقدم التطبيق الخدمات التالية:

متابعة مستوي اللياقة بالجسم: يمكن من خلال التطبيق متابعة اللياقة بالجسم بواسطةمستشعر اللياقة +M7 , M8 الموجود بهواتف آيفون، والذي يساعد في حساب الدقة بمعدل الاستهلاك للسعرات الحرارية. متابعة السعرات الحرارية التي تدخل السجم ومقارنتها بمقدار الحرق، بالإضافة إلي متابعته معدلات ساعات النوم الخاصة بالفرد. يمكن من خلال التطبيق الاحتفاظ بالنسخة الرقمية الخاصة بنتائج الفحوصات الطبية للمستخدم ويمكن ارسالها إلكتروني في حالة الذهاب للمستشفيات أو المراكز الطبية. يمكن من خلال التطبيق متابعة مريض ضغط الدم عبر الصورة الكاملة لمستوي ضغط الدم. يمكن من خلال تطبيق صحتي متابعة مرضي السكري عبر قياس نسبة السكر في الدم، عن طريق أجهزة التي يتم توصيلها علي الآيفون بتحليل منزلي للمريض. متابعة مريض ضغط الدم أيضاً، من خلال صورة كاملة لمستوى الضغط في الدم.

رابط تحميل تطبيق صحتي للايفون

وفرت وزارة الصحة السعودية، رابط خاص لتحميل تطبيق صحتي علي جميع المتاجر الموجودة للتسهيل علي جميع المواطنين والمقيمين في استخدامه ، حيث يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آيتونز والاستفادة من جميع الخدمات التي يوفرها التطبيق.