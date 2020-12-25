بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "القحطاني" إلى مثواه الأخير بمكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت مكة المكرمة عقب صلاة الجمعة تشييع جثمان الشهيد، عبدالعزيز بن يحيى بن دايل القحطاني، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني. شهدت مكة المكرمة عقب صلاة الجمعة تشييع جثمان الشهيد، عبدالعزيز بن يحيى بن دايل القحطاني، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني. وكان الرقيب قد استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه، وتم دفنه اليوم بمقبرة شهداء الحرم في مكة المكرمة. يذكر أن ضباط وأفراد الحرس الوطني نقلوا التعازي لذوي الشهيد؛ سائلين الله الرحمة والمغفرة له.

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