شكرا لمتابعة خبر عن المرور توضح مدى إمكانية إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة في حال وجود مخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه لا يمكن إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة الخاصة بمالك المركبة دون سداد المخالفات، حتى وإن كانت رخصته سارية المفعول، إذ إن السداد شرط لإتمام هذا الإجراء.

وأضافت الإدارة أنه في حالة تراكم المخالفات على مالك المركبة، لا توجد طريقة لسدادها عن طريق التقسيط ولكن يمكن للشخص المستفيد سداد كل مخالفة بالرقم الخاص بها.

وأشارت إلى أن مايخص قيمة رسوم بدال تالف أو بدل فاقد فإنها تبلغ 100 ريال لجميع أنواع رخص القيادة، وهي: (رخصة قيادة خاصة، رخصة قيادة عامة، رخصة قيادة مركبات أشغال عامة، رخصة قيادة دراجة آلية، تصريح قيادة مؤقت).

وتتضمن خطوات إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة: الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب