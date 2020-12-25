شكرا لمتابعة خبر عن "الربيعة": جعل الجائحة جزء من الماضي يتوقف على أهم خطوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الجمعة على أهمية تلقي لقاح كورونا " كوفيد 19 " .
وقال " الربيعة " على حسابه الرسمي في " تويتر " : لقاح كورونا هو خطوتنا الأهم لجعل هذه الجائحة جزءا من الماضي، والسلامة غاية الجميع والوقاية وسيلة ذلك .
وكان " الربيعة " قد دعا أمس الجميع من مواطنين ومقيمين للتوجه لتلقي اللقاح حيث تم تدشين ثاني مركز للقاح على مستوى المملكة بجدة .
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