شكرا لمتابعة خبر عن "الربيعة": جعل الجائحة جزء من الماضي يتوقف على أهم خطوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الجمعة على أهمية تلقي لقاح كورونا " كوفيد 19 " .

وقال " الربيعة " على حسابه الرسمي في " تويتر " : لقاح كورونا هو خطوتنا الأهم لجعل هذه الجائحة جزءا من الماضي، والسلامة غاية الجميع والوقاية وسيلة ذلك .

وكان " الربيعة " قد دعا أمس الجميع من مواطنين ومقيمين للتوجه لتلقي اللقاح حيث تم تدشين ثاني مركز للقاح على مستوى المملكة بجدة .

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