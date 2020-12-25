شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 178 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 207 حالة جديدة ، ووفاة 9 حالات جديدة . أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 178 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 207 حالة جديدة ، ووفاة 9 حالات جديدة . وسجلت منطقة الرياض 44 حالة ومنطقة مكة المكرمة 31 حالة ، والمنطقة الشرقية 29 حالة ، كما جاءت باقي حالات المناطق وفقاً للبيان المرفق . ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين تلقي اللقاح الذي توفره حكومة المملكة مجاناً وفقاً لتوجيهات المقام السامي ، وذلك بعد حجز الموعد عبر تطبيق صحتي .

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