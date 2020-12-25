شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم خروج المرأة وقت العدة لقضاء حوائجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري، اليوم الجمعة، حكم خروج المرأة وقت العدة بعد وفاة زوجها لقضاء حوائجها.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " عدة الوفاة، 4 أشهر و10 أيام وإذا كانت المرأة حامل فعدتها وضع الحمل، وقد قال الله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
وأضاف الشيخ : " المرأة التي توفى زوجها تجلس في بيتها وتمتنع عن الزينة والأطياب مثل الرائح العطرية وتنتهي عن الخروج عن المنزل إلا للضرورة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حكم خروج المرأة وقت العدة لقضاء حوائجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.