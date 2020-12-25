شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم خروج المرأة وقت العدة لقضاء حوائجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري، اليوم الجمعة، حكم خروج المرأة وقت العدة بعد وفاة زوجها لقضاء حوائجها.

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " عدة الوفاة، 4 أشهر و10 أيام وإذا كانت المرأة حامل فعدتها وضع الحمل، وقد قال الله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

وأضاف الشيخ : " المرأة التي توفى زوجها تجلس في بيتها وتمتنع عن الزينة والأطياب مثل الرائح العطرية وتنتهي عن الخروج عن المنزل إلا للضرورة".