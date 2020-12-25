شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المواصفات والمقاييس": علب الغاز المعاد تعبئتها قنابل موقوتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة حذرت الهيئة السعودية لمواصفات والمقاييس والجودة اليوم الجمعة من الطريقة التقليدية لتعبئة علب الغاز المنتشرة بالأسواق . ونشرت " المواصفات " فيديو لشخص يقوم بالتعبئة بطريقة خاطئة مما يعرض الأسطوانة للإنفجار . وأكدت "المواصفات والمقاييس " أن تلك الأسطوانات المعبئة بشكل خاطئ ستنفجر يوم ما حتى إن طال الوقت ولو بعد عام أو عامين ، وذلك لأنها للإستخدام مرة واحدة ولأنها " كبس " وليست " لحام " كما في الأسطوانات الآمنة التي تتحمل ضغط الغاز .

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "المواصفات والمقاييس": علب الغاز المعاد تعبئتها قنابل موقوتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.