شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح مدى استحقاق المرأة لمعاش زوجها الأول حال الطلاق من زوجها الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الجمعة ، مدى استحقاق المرأة لمعاش زوجها الأول حال الطلاق من زوجها الثاني .
وأكدت أن الأرملة التي تحصل على معاش من زوجها المتوفي إذا تزوجت بعده وتعرضت للطلاق فإن معاش زوجها الأول يعود لها .
وكانت " التأمينات " قد أوضحت أمس الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف المعاش لعائلة المتوفي .
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