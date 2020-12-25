شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح مدى استحقاق المرأة لمعاش زوجها الأول حال الطلاق من زوجها الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الجمعة ، مدى استحقاق المرأة لمعاش زوجها الأول حال الطلاق من زوجها الثاني .

وأكدت أن الأرملة التي تحصل على معاش من زوجها المتوفي إذا تزوجت بعده وتعرضت للطلاق فإن معاش زوجها الأول يعود لها .

وكانت " التأمينات " قد أوضحت أمس الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف المعاش لعائلة المتوفي .

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