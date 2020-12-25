شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تكشف موعد آخر «قمر بدر» في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي، تشهد مساء الثلاثاء المقبل، القمر البدر الأخير لعام 2020، والذي سيمثل أيضًا القمر البدر الأخير في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (2011 إلى 2020).

وقال رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبو زاهرة إن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيسطع أمام كوكبة التوأمان.

وأضاف أنه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.