شكرا لمتابعة خبر عن 60 ألف ريال غرامة وتعويض على شركة عدلت ونشرت صور مملوكة لشخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت هيئة الملكية الفكرية شركة بدفع 60 ألف ريال غرامة وتعويض يعد اعتدائها على صور فوتوغرافية مملوكة لفرد ونشرها وتعديلها دون الحصول على إذن منه .

وأكدت أنه تم إلزام الشركة بتعويض " الحق الخاص " بمبلغ قدره 20 ألف ريال ، وتعويض " الحق العام " بمبلغ 40 ألف ريال .

وأشارت إلى أن الحصول على إذن كتابي لإستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية .