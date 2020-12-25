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شكرا لمتابعة خبر عن 60 ألف ريال غرامة وتعويض على شركة عدلت ونشرت صور مملوكة لشخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ألزمت هيئة الملكية الفكرية شركة بدفع 60 ألف ريال غرامة وتعويض يعد اعتدائها على صور فوتوغرافية مملوكة لفرد ونشرها وتعديلها دون الحصول على إذن منه .
وأكدت أنه تم إلزام الشركة بتعويض " الحق الخاص " بمبلغ قدره 20 ألف ريال ، وتعويض " الحق العام " بمبلغ 40 ألف ريال .
وأشارت إلى أن الحصول على إذن كتابي لإستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية .
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