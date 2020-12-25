شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يكشف حكم حصول المسلم على جنسية بلد غير مسلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ سعد بن ناصر الشثري الحكم الشرعي لحصول المسلم على جنسية بلد غير مسلم .

وقال " الشثري " في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن هذا الأمر له ظروفه وله أحواله وبالتالي يجب النظر في مصالح هذا الأمر ومفاسده .

وأضاف أن الحكم يكون بناءً على مدى موافقة ذلك للأمر الشرعي أو مخالفته وما إن كان يترتب على ذلك ارتكاب منهيات أو لا يترتب عليه .