شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "متحدث الصحة" يكشف حقيقة خطورة تحور الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه لم يتم رصد أي حالات تحور للفيروس في المملكة حتى اللحظة .
وقال " العبد العالي " خلال المؤتمر الصحفي العلمي حول تحور الفيروس ، أن الأبحاث مستمرة حول التحور للكشف عن أية مستجدات .
وأضاف أن فيروس كورونا بكافة تحوراته المرصودة عالمياً لا يستطيع التنقل فيما بيننا – بإذن الله – إذا تقيدنا بإرتداء الكمامة وترك المسافة الآمنة والتهوية والتقليل من التجمعات .
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