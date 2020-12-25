شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عازف العود "أبو جراح" يكشف موقف طريف له بعد إمامته لصلاة الفجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عازف العود " أبو جراح " عن موقف طريف له أثناء عزفه بعد إمامته لصلاة الفجر .

وقال " أبو جراح " أنه كان يصلي ذات يوم مع مجموعة قليلة من الأشخاص وبحكم سنه اختاروه إماماً لصلاة الفجر .

وأضاف في برنامج " الراصد " المذاع على قناة " الإخبارية " بعد الصلاة ذهب كل منهم إلى طريقه ، وذهب هو للقراءة وسماع الموسيقى ثم أمسك بالعود ليعزف وكان هناك شخص ممن صلى معه خلفه ووقف يراقبه عن قرب .

وأضاف أنه فوجئ بهذا الشخص يظهر له أثناء العزف وقال له مازحاً " حيا الله الإمام ! ، مشيراً إلى أنه لا ينسى هذا الموقف .