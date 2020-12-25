شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطن سافر سوق الشاي بالصين وعاد بمشروع كبير في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن في إقامة مشروع كبير لمشروبات الشاي بأنواعه بعد اهتمامه به .

وأكد المواطن خالد البابطين أنه مهتم بالشاي وسافر للصين وتحديداً سوق الشاي وتعرف على أصنافه الكثيرة، وفقاً لـ"العربية " .

وأضاف أنه عاد لمملكة بعينات من عدة أنواع على سبيل التجربة وبالفعل اختار الأنواع التي تلقى قبول في المملكة والخليج ثم عاد واشترى الكمية المطلوبة .

وأضاف أن مشروعه حقق نجاح كبير وكسبب عدد كبير من الزبائن ، مؤكداً على عدم الإستهانة بالأفكار التي يفتقدها المجتمع .