شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطن سافر سوق الشاي بالصين وعاد بمشروع كبير في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن في إقامة مشروع كبير لمشروبات الشاي بأنواعه بعد اهتمامه به .
وأكد المواطن خالد البابطين أنه مهتم بالشاي وسافر للصين وتحديداً سوق الشاي وتعرف على أصنافه الكثيرة، وفقاً لـ"العربية " .
وأضاف أنه عاد لمملكة بعينات من عدة أنواع على سبيل التجربة وبالفعل اختار الأنواع التي تلقى قبول في المملكة والخليج ثم عاد واشترى الكمية المطلوبة .
وأضاف أن مشروعه حقق نجاح كبير وكسبب عدد كبير من الزبائن ، مؤكداً على عدم الإستهانة بالأفكار التي يفتقدها المجتمع .
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