شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه ببدء هطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة من أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة من أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة . وأكدت أن تلك الحالة تشمل لطائف والعرضيات والكامل وميسان ، من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً . وكانت الأرصاد قد نبهت أيضاً بأمطار رعدية في مناطق أخرى بالمملكة وموجة باردة بدءً من اليوم . إقرأ أيضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه ببدء هطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.