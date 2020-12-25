شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء": استمرار حظر السكر على العصائر الطازجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة استمرار قرار منع إضافة السكر للعصائر الطازجة . أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة استمرار قرار منع إضافة السكر للعصائر الطازجة . وأكد أن عدم الإلتزام بالقرار يعد مخالفة للمنشأة وفقاً للائحة الفنية لمنع استخدام السكر المضاف . كما دعت "الغذاء والدواء " المستهلكين للإبلاغ عن أية مخالفات على الرقم " 940 " ، لضمان سلامة الغذاء والدواء .

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