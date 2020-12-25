شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": معاقبة بعض الأطباء تعسفياً عند كشفهم حقيقة الوضع الصحي لمرضاهم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الجمعة بعض معاناة الأطباء عند إعلام مرضاهم بحقيقة وضعهم الصحي . كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الجمعة بعض معاناة الأطباء عند إعلام مرضاهم بحقيقة وضعهم الصحي . وقال " النمر " أن القانون يعطي الصلاحية للطبيب أما الواقع فشئ مختلف تماماً مشيراً إلى تعرض طبيب لأزمة كبيرة عندما أخبر المريض بحالته . وقال " النمر " : رأيتُ طبيباً أخبرَ المريضَ بمرضه(سرطان حمانا الله واياكم) فأشتكته الأسرة ذات النفوذ الى إدارة المستشفى فقاموا بإحالة الطبيب الى لجنة للتحقيق معه وتم معاقبته إدارياً(إنذار،كف يد مؤقت ونقله للعمل في منطقة طرفية). ونصح النمر بأن يَزِن الطبيب المنافع والمضار لهذا الموضوع من جهة المريض أولاً ثم من جهة الطبيب ثم من جهة العائلة ثم من جهة إدارة المستشفى ثم يتخذ بين ذلك كُلِّه سبيلاً.

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