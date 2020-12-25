شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإستعلام عن نتائج الإختبارات في نظام نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بالتزامن مع بدء الإختبارات يتساءل أولياء الأمور عن طريقة الإستعلام عن النتائج عن طريق نظام نور . بالتزامن مع بدء الإختبارات يتساءل أولياء الأمور عن طريقة الإستعلام عن النتائج عن طريق نظام نور . ويمكن الإستعلام من خلال الدخول على الرابط : هنا واتباع هذه الخطوات : 1- تسجيل دخول الطالب على " نور " برق الهوية أو رقم المستخدم وكلمة المرور . 2- كتابة رمز التحقق الظاهر أمامهم بالشاشة . 3- إرسال كلمة المرور عبر رقم الجوال بعد إتمام التسجيل بنجاح . 4- النقر على صفحة الحساب الخاص به . 5- النقر على أيقونة الطلاب . 6- إدخال رقم الهوية . 7- الدخول على قائمة التقارير الشهرية مباشرةً .

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