الجوازات السعودية: شرطان لإصدار تأشيرة خروج وعودة

أوضحت المديرية العامة الجوازات، أن هناك شرطين لإصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيم، وهما وجود جواز سفر، وأن تكون صلاحيته أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكرت الجوازات، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مقيم بهذا الشأن، أن «التعليمات تشترط وجود جواز سفر، وأن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من ثلاثة شهور؛ لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة».

وقال المقيم في استفساره إنه متبقي على انتهاء صلاحية جواز سفره شهران، فهل يستطيع النزول إلى مصر ويجدده من هناك أم يشترط تجديده من سفارته قبل خروجه؟

اقرأ أيضا:

تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًّا للموجودين بالخارج

للمقيمين.. «الجوازات السعودية» توضح آلية السفر والعودة

