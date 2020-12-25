وزارة الصحة: إجمالي وفيات كورونا 6168.. و178 إصابة جديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في السعودية، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 361903، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 352815، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6168 حالة، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، و207 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن الإجراءات الوقائية يمكن أن تقي من انتقال فيروس كورونا المتحور، موضحًا أن الفيروس بكل تحوراته المرصودة، عالميًا، لا يستطيع أن ينتقل بيننا، بإذن الله، إذا تقيدنا بـ: ارتداء الكمامة، ترك المسافة الآمنة، التجمع المحدود، تهوية الأماكن بشكل جيد، والمداومة على غسل اليدين.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، أنه لم يتم رصد أي تحوُّرات في فيروس كورونا بالمملكة، حتى الآن، وأن الدراسات مستمرة في هذا الصدد، وأنه لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما أن بعض الطفرات تؤدي إلى إضعاف الفيروس، وحول تحوُّر فيروس كورونا المستجد قال المتحدث إن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمواجهة أي تطورات.

وأضاف متحدث الصحة: «ندعو للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. في حال وجود تحور كبير في الفيروس ستكون هناك لقاحات فعالة.. بعد الانتهاء من دراسة الفيروس المتحور ستظهر حينها الإجراءات المتخذة والمناسبة».

بدورها، أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد «عزل منزلي» لمن أخذ لقاح فيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة، وذكر حساب «الصحة 937» (التابع للوزارة عبر موقع تويتر)؛ أنه «لا توجد توصية بالعزل بعد أخذ لقاح فيروس كورونا فايزر- بيونتيك».

من جانبه قال استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق العنزي، إن لقاح فايزر يتحلل في الجسم بعد عدة أيام ولا يبقى له أثر، وأن المصابين بالفيروس دون ظهور أعراض عليهم يمكنهم أخذ اللقاح، مشيرًا إلى لقاح فايزر ينشط فقط لبضعة أيام بالجسم لتحفيز المناعة، ثم يتحلل بسرعة بإنزيمات الجسم الطبيعية ولا يعود له أثر.

وتابع: التعافي من الفيروس لا يُغني عن اللقاح؛ لأن الأجسام المضادة التي يكونها الجسم تبدأ بالتناقص بعد ٣ أشهر تقريبًا، وأنه على المتعافين أخذ اللقاح بعد ٩٠ يومًا من التعافي، كما أن الشخص المصاب دون أن يعرف بإصابته بالفيروس، يمكنه أخذ اللقاح؛ لأنه تدعيم إضافي للأجسام المضادة، وأن الشخص المعزول يمكنه أخذ اللقاح بعد انتهاء فترة العزل.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت، في وقت سابق، أن إصابات فيروس كورونا في المملكة تحت السيطرة، وأنه من النادر أن يصاب الشخص بالفيروس مرتين، ونصحت بـتجديد أخذ التطعيمات الموسمية لتفادي تحوُّر الفيروسات، وأن كل الإجراءات التي اُتخذت استباقية؛ لإتاحة المجال للتقييم، وفرصة مهمة للاطلاع على الدراسات وتحليلها، وبعدها التقييم للإجراءات النهائية المناسبة للأوضاع».

وأوضحت الوزارة الصحة آلية عمل لقاح فيروس كورونا داخل الجسم بتطوير قدرته مناعيًا للحماية من العدوى، وأن أهمية لقاح كورونا تكمن في الحماية من الفيروس بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن، مؤكدة أن لقاح كورونا سيسمح برفع عمليات الحظر في الدول وتخفيف التباعد الاجتماعي، وبالتالي عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى لقاح كورونا، وبيَّن أنه سيتوافر نوعان أو 3 من اللقاح وفق ما تقره هيئة الدواء، فيما تتواصل حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف المرحلة الأولى، الذين تجاوزوا سن الـ65 عامًا والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء، وقال وزير الصحة، توفيق الربيعة (وهو يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا): «اليوم بداية لانفراج أزمة. من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير.. بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم بالمملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد للحملة».

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، بعد الموافقة على تسجيل لقاح شركة فايزر، وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل للمواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورنا من خلال التسجيل في تطبيق «صحتي».

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