تطبيق «توكلنا»: 3 خطوات للاطلاع على تصريح العمرة

جدد تطبيق (توكلنا) المعتمد من وزارة الصحة، تذكيره بكيفية الاطلاع على تصريح العمرة الممنوح من وزارة الحج والعمرة، من خلال حساب المستفيد في التطبيق.

وذكر التطبيق- عبر تويتر- أن الفرد الذي تم إصدار تصريح له عبر تطبيق اعتمرنا من وزارة الحج والعمرة، يمكنه الاطلاع على التصريح، وذلك من خلال الذهاب إلى الصفحة الرئيسة أو صفحة الخدمات، ثم التصاريح الشخصية بحساب توكلنا، وسيظهر التصريح، وعند اختياره تظهر بيانات التصريح.

من جهة أخرى، أوضح التطبيق أن من ليس لديه حساب في (أبشر) من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في (أبشر) من خلال خدمة في (أبشر) باسم (تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا) بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل في (توكلنا).

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