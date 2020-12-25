القبض على مقيم ظهر في فيديو يطلق النار

تمكنت شرطة نجران بناء على فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، من تحديد هويته والقبض عليه، (وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر)، كما ضُبط السلاح المستخدم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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