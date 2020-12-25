استهداف رتل لـ"التحالف الدولي" جنوبي العراق بعبوة ناسفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض رتل تابع للتحالف الدولي بالعراق لهجوم بعبوة ناسفة هو الثالث خلال أسبوع في البلاد، لم يسفر عن ضحايا لكنه يشي بتراجع أمني.

وقال مصدر أمني محلي، الجمعة، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي في مدينة السماوة، انفجرت ظهر اليوم أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي.

وأضاف المصدر، في تصريحات إعلامية، مفضلا عدم ذكر هويته، أن "الانفجار لم يسفر عن قتلى أو جرحى، لكنه تسبب بحدوث أضرار مادية بعدد من مركبات الرتل".

والإثنين الماضي، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف رتل للدعم اللوجستي الأمريكي في محافظة بابل وسط العراق.

وحينها، قال المصدر، في تصريحات إعلامية، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع.

كما تعرض رتل تابع للتحالف الدولي لهجوم بعبوة ناسفة جنوب شرقي العراق، طبقا لمصدر أمني، الأحد الماضي.

كما سقطت 5 صواريخ كاتيوشا وسط المنطقة المحصنة بالعاصمة بغداد، واستهدفت محيط السفارة الأمريكية بالعراق.

