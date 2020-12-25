شكرا لقرائتكم خبر عن 178 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية.. ووفاة 9.. وتعافي 207 حالات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 178 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 207 حالات إضافية، و9 وفيات.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 361.903 حالات، من بينها 2920 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 376 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 352.815 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6168 حالة وفاة، وبالتالي تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.48%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.7%.
وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (44)، منطقة مكة المكرمة (31)، منطقة المدينة المنورة (31)، المنطقة الشرقية (29)، منطقة عسير (9)، منطقة تبوك (9)، منطقة الحدود الشمالية (7)، منطقة القصيم (6)، منطقة الباحة (4)، منطقة الجوف (3)، منطقة حائل (3)، منطقة نجران (1)، منطقة جازان (1).
أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (32)، ينبع (26)، جدة (12)، مكة المكرمة (9)، الدمام (7)، الظهران (7)، تبوك (6)، الطائف (6)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (25)، مكة المكرمة (15)، جدة (14)، ينبع (13)، الدمام (9)، الهفوف (8)، عنيزة (8)، المدينة المنورة (7)، بريدة (6)، المبرز (6)، تبوك (5)، نجران (5)، الدوادمي (5).
وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.
كانت هذه تفاصيل خبر 178 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية.. ووفاة 9.. وتعافي 207 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.