السعودية | قبل نصف قرن تلقى لقاح الجدري واليوم كورونا.. سعودي يروي

شكرا لقرائتكم قبل نصف قرن تلقى لقاح الجدري واليوم كورونا.. سعودي يروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع انطلاق حملات التطعيم ضد كوفيد 19 في جميع أنحاء السعودية، وبالتزامن مع تلقيه اللقاح الجديد روى مسن سعودي تفاصيل حقنة اللقاح السابق الذي تلقاه قبل أكثر من نصف قرن.

وقال: "أخذت اليوم لقاح كورونا، وقبل 55 سنة أخذت تطعيم الجدري".

وعبر فيديو بثته وزارة الصحة السعودية على حسابها في "تويتر"، أوضح طريقة تسجيله لأخذ اللقاح، قائلاً : "حملت تطبيق صحتي، وقمت بتسجيل البيانات وانتظرت وقتاً وجيزاً، ثم تلقيت اتصالاً من وزارة الصحة وأفادوني بالتوجه إلى المركز المخصص للتطعيم ضد فيروس كورونا".

كما تابع: "بمجرد دخولي بوابة المركز استقبلوني بالترحيب إلى أن قمت بأخذ الجرعة الأولى من اللقاح والحمدلله، لم أشعر بأي أعراض أو ألم".

عدة وخزات

ومستعيدا شريط ذكرياته مع أول لقاح تلقاه ضد الجدري قبل 55 عاماً، يقال: "أتى إلينا في ذلك الوقت موفدون من وزارة الصحة بمركبة صغيرة في وادي الدواسر، متنقلين بين الأحياء السكنية فتلقيت تطعيم الجدري، وكان صعباً جداً، فهو عبارة عن عدة وخزات، بينما تطعيم كورونا حقنة خفيفة لا تشعر معها بأي ألم".

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد"، لافتاً إلى أن وزارة الصحة ترسل بشكل مستمر تعليماتها فيما يخص الفيروس عبر التطبيقات الحديثة التي سهلت كثيرا إيصال التعليمات.

التسجيل في تطبيق صحتي

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت سابقا أن أكثر من نصف مليون شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح (كوفيد-19).

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح.