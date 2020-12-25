الراصد «الحربي»: تساقط ثلوج على مدن سعودية.. الأحد

توقع الراصد الجوي، سامى عبيد عبد الله الحربي، موعد تساقط الثلوج الخفيفة على بعض مدن المملكة، تزامنًا مع موجة البرد التي بدأت اليوم الجمعة.

وقال الراصد الحربي، عبر تويتر، إن توقعات الحالة المطرية (10-13/5/1442هـ)، وفقًا للنموذج الأوروبي، تشير إلى فرصة لتساقط أمطار متجمدة أو ثلوج خفيفة، يوم الأحد المقبل، على كل من: «عرعر- العويقيلة – رفحاء – حفر الباطن- أقصى شرق الجوف – أقصى شرق حائل – أقصى شرق القصيم – أقصى شرق الرياض».

وأشار الراصد الحربي، إلى هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأمطار ديمية على مناطق شمال المملكة، والقصيم، وشمال الشرقية، وشمال الرياض.

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