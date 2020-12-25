«الزكاة والدخل»: تأجير العقار السكني خارج ضريبة التصرفات العقارية

«يخضع لها التجاري بنسبة 15% بشرط»
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن تأجير العقار السكني معفى من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل الإيجار عليه ضريبة مثلا مستأجر بيت أو مكتب، أتمنى الإفادة ضروري لأن صاحب العقار دائما يطلب الضريبة مع الإيجار؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يعفى من ضريبة التصرفات العقارية تأجير العقار السكني، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».
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