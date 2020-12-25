بالفيديو.. «الصحة»: 5 إجراءات تحمي من كورونا المتحور

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، تقي من انتقال فيروس كورونا المتحور.

ونشرت وزارة الصحة- عبر تويتر- فيديو قال فيه الدكتور العبد العالي- خلال مؤتمر صحفي- إن فيروس كورونا بكل تحوراته المرصودة عالميًا، لا يستطيع أن ينتقل فيما بيننا- بإذن الله- إذا تقيدنا بارتداء الكمامة، وترك المسافة الآمنة، والتجمع المحدود، وتهوية الأماكن بشكل جيد، والمداومة على غسل اليدين.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، بأنه لم يتم رصد أي تحورات في فيروس كورونا بالمملكة حتى الآن، وأن الدراسات مستمرة في هذا الصدد.

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