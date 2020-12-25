فيديو يسجل حضور سفير الصين لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

شارك سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينج، اليوم الجمعة، في فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

ونشر نادي الإبل- عبر تويتر- فيديو لزيارة سفير جمهورية الصين الشعبية، مهرجان الملك عبد العزيز؛ حيث جلس في منصة ملّاك الإبل لمشاهدة مسابقات زين الإبل، والفعاليات المصاحبة لها، في المهرجان الأضخم من نوعه في العالم.

وتناول سفير الصين، خلال حضوره الفعاليات، القهوة العربية، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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