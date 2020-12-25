شرطة نجران: ضبطنا صاحب فيديو إطلاق النار.. والسلاح

تمكنت شرطة منطقة نجران، من القبض على شخص ظهر في مقطع متداول بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار من سلاح كان بحوزته.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، إن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي أطلق النار، والقبض عليه، وتبين أنه مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر.

وأضاف الرائد العشوي، أنه ضبط بحوزته السلاح المستخدم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد تداول فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، ومعرضًا أمن وسلامة الآخرين للخطر، وتوثيقه لذلك ونشره متباهيًا بفعلته.

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