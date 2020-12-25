السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك ، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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14:54ت م

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