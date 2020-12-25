السعودية اليوم / ليبيا تسجل 461 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة



طرابلس 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا 461 إصابة جديدة بفيروس

أفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 97 ألفًا و653 حالة، منها 27 ألفًا و949 حالة نشطة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1415 حالة، مشيرًا إلى تماثل للشفاء 628 مصابًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 68 ألفًا و289 حالةً.

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14:05ت م

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طرابلس 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس، و16 وفاة.أفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 97 ألفًا و653 حالة، منها 27 ألفًا و949 حالة نشطة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1415 حالة، مشيرًا إلى تماثل للشفاء 628 مصابًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 68 ألفًا و289 حالةً.// انتهى //14:05ت م0040

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