السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 1,230 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,230 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات 199,665 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات 653 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,386 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 175,865 حالة.

// انتهى //

13:26ت م

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أبوظبي 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ست وَفَيَات.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات 199,665 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات 653 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,386 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 175,865 حالة.// انتهى //13:26ت م0036

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