

نجران 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك ، ومعرضاً أمن وسلامة الآخرين للخطر ، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعلته ، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة- بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، (وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر) ، كما تم ضبط السلاح المستخدم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

13:19ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة نجران: القبض على مقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق أعيرة نارية // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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