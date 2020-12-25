السعودية اليوم / وَفَيَات كورونا في القارة الأفريقية تجاوزت 61 ألف حالة



أديس أبابا 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوَفَيَات بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.597.090 إصابة، فيما وصل إجمالي الوَفَيَات 61.423 حالة حتى الآن.

// انتهى //

12:51ت م

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أديس أبابا 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا جديدًا في دول القارة الأفريقية.وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.597.090 إصابة، فيما وصل إجمالي الوَفَيَات 61.423 حالة حتى الآن.// انتهى //12:51ت م0032

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