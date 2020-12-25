السعودية اليوم / تسجيل 2152 إصابة جديدة بكورونا في باكستان



إسلام آباد 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2152 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه سجّل 85 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9735 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 1824 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 418958 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

// انتهى //

12:47ت م

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إسلام آباد 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2152 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 467222 حالة، منها 38511 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه سجّل 85 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9735 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 1824 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 418958 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.// انتهى //12:47ت م0030

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