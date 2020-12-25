السعودية اليوم / أربع دول أفريقية تتفق على تعزيز التنسيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية



نواكشوط 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

اتفقت موريتانيا ومالي والسنغال وغامبيا، على تعزيز التنسيق فيما بينها في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب.

وأوصى المشاركون في ختام مؤتمر للدول الأربعة لمناقشة سُبل التصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب، ببناء القدرات وتحسين تجهيزات قوات الأمن المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

واتفق المشاركون على إنشاء إطار عمل تشاوري غير رسمي، كخطوة أولى، يتألف من قادة الهياكل المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسيير الحدود في الدول الأربع.

وأوضح وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في كلمة له أن المؤتمر يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حدًا نهائيًا لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب أفريقيا- الأطلسي الذي يشهد كل عام زيادة كبيرة في عدد المهاجرين عبر هذا الطريق إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سجلت خلال العام الحالي وفاة أكثر من 510 مهاجرين كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.

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