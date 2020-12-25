السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2583 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2583 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 634904 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19038 حالة.

// انتهى //

11:18ت م

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بروكسل 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 99 وفاة.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 634904 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19038 حالة.// انتهى //11:18ت م0025

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